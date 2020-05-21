بعد نشر قصتهم في «البيان».. حاكم عجمان يتكفل بـ «أيتام كورونا»

المصدر: عجمان ـ عصام الدين عوض، أسامة أحمد

تكفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بكافة المصاريف المادية والتعليمية والاجتماعية للأيتام الستة من أسرة سودانية ورعايتهم بعد أن اطلع سموه على قصتهم الإنسانية التي نشرتها «البيان» أمس الأول بعد وفاة والدهم ووالدتهم نتيجة مضاعفات فيروس كورونا خلال شهر واحد.

وتأتي هذه اللفتة الكريمة من سموه استجابة للحالة الإنسانية التي يمر بها هؤلاء الأطفال وانسجاماً مع مبادئ ديننا الحنيف في رعاية الأيتام ونهج الإمارات في تقديم العون للمحتاجين والمعوزين ومساعدة الفقراء والأسر المتعففة، ووجه سموه بتوفير كافة الالتزامات والاحتياجات ومتطلبات الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال وتقديم الرعاية لهم. وفي السياق ذاته، أكد محمد أمين الكارب، السفير السوداني لدى الدولة أن الإمارات سباقة في مد يد العون ودعم المنكوبين في كافة مناطق العالم دون منة أو انتظار لرد الجميل، وهو ديدن القيادة الرشيدة للدولة، التي جبلت على مساعدة المنكوبين والتخفيف عنهم في الأزمات وعند الشدائد ووقوع الكوارث ما أكسبها سمعة طيبة وسط محيطها العربي والعالمي. تأتي تصريحات السفير السوداني لـ«البيان» تعليقاً على تفاعل مجتمع الإمارات مع ما نشرته الصحيفة، ومسارعتهم لكفالة الأيتام السودانيين الستة.

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