«بيت الخير»: الانتهاء من وقف النهدة نهاية العام المقبل

المصدر: دبي -البيان

شدد عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير على أهمية الوقف في تعزيز التمويل المستدام، واستقرار مسيرة العمل الخيري على نحو ثابت ومستمر، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الجمعية، وجه بزيادة الأوقاف، كهدف استراتيجي يستشرف المستقبل.



وتوقع العوضي الانتهاء من وقف النهدة، الذي يتكون من 10 أدوار وطابق أرضي وطابقي مواقف، نهاية العام القادم، مشيراً إلى أنه يبنى على أرض منحة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، مساحتها 15 ألف قدم ربع.



ولفت إلى وقف جديد يجري الإعداد لإطلاقه في إمارة رأس الخيمة، ووقف آخر تبرع به أحد المحسنين، ليبلغ عدد أوقاف الجمعية 23 وقفاً.



وقال: وجدت بيت الخير في سياسة الحكومة الرشيدة لتفعيل دور الوقف، دافعاً إضافياً لتعزيز أوقافها، من أجل تحقيق التمويل المستدام، الذي يسمح باستمرار رسالة الجمعية في كل الظروف، من أجل دعم الأسر المتعففة والأقل دخلاً، وتعليم أبنائها، وتلبية احتياجات أكثر الناس حاجة واستحقاقاً في المجتمع.

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