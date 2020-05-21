ألف و51 يتيماً جديداً تحت مظلة «دار البر» في الربع الأول من 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية دار البر أن ألفاً و51 يتيماً سجلتهم الجمعية خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 في الإمارات و25 دولة حول العالم، ليبلغ العدد الإجمالي للمشمولين تحت مظلة كفالة الجمعية ورعايتها 35 ألفاً و36 يتيماً و344 أسرة و49 من أصحاب الهمم.



وقال عبد الكريم جعفر الحسن، مدير إدارة كفالة الأيتام والأسر في «دار البر»، إن الجمعية تتولى كفالة الأيتام ورعايتهم بصورة شمولية مادياً واجتماعياً وتربوياً ونفسياً، وتعمل على توفير كل احتياجاتهم ودعمهم معنوياً، بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في الدول الخمس والعشرين التي تقع في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، بينما ترعى «دار البر» الأيتام داخل الإمارات بصورة مباشرة.



وأكد الحسن أن جمعية دار البر تضع الأيتام على رأس أولوياتها استمراراً لسياستها الإنسانية، وترسيخاً لنهجها الخيري الذي اختطته لنفسها منذ تأسيسها نهاية سبعينيات القرن الماضي امتثالاً لتعاليم ديننا الحنيف وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز