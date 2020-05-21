خالد بن محمد بن زايد يطلع على سير العمل في برنامج التعقيم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على سير العمل في برنامج التعقيم الوطني في جميع المناطق بإمارة أبوظبي، وذلك خلال اجتماع بتقنية الاتصال المرئي مع مجموعة من المسؤولين في بلدية مدينة أبوظبي وبلدية العين وبلدية الظفرة ومركز النقل المتكامل ومركز أبوظبي لإدارة النفايات.



واستمع سموه إلى شرح حول الخطط الموضوعة لتنفيذ البرنامج على النحو الذي يحقق أهدافه في جميع المناطق السكنية والصناعية والمساكن العمالية على مستوى الإمارة، من خلال تكامل أدوار الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ البرنامج.



وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها فرق العمل التي تعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع.

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