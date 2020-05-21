صحة تزيد عدد مراكز المسح من المركبة لفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، عن توسيع شبكة مراكز المسح من المركبة لفيروس كوفيد-19 في كل من إمارة أبوظبي ودبي وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة المراكز.

وقد شهدت مراكز المسح الوطني «من المركبة» لفحص فيروس كورونا المستجد في إمارات الدولة، إقبالاً لافتاً من المواطنين والمقيمين لإجراء الفحوصات، حيث تقدم المراكز خدماتها بسرعة وكفاءة عالية باستخدام أحدث التقنيات والكوادر الطبية والفنية التي توفر الرعاية اللازمة وفق أعلى المعايير العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز