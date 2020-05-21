«موارد الشارقة» تناقش تطوير آليات العمل لمواكبة المرحلة المقبلة

المصدر: الشارقة – البيان

ترأس الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية اجتماعاً عن بعد لدائرة الموارد البشرية، حول إيجاد وتحديد وقياس مدى التوازن القائم بين استراتيجية الدائرة وبين تكوينها البشري وثقافتها التنظيمية قبل وبعد جائحة كورونا العالمية، وذلك بحضور عبدالله سالم المشوي مدير الدائرة، ومديري الإدارات ونوابهم، والخبراء والمسؤولين المعنيين بالدائرة. وتم خلاله تحديد الأعمدة الأساسية التي تنبثق منها أساسيات العمل التطويري بالدائرة، وهي: «المورد البشري، والمؤسسة الحكومية، والخدمات».

وأوضح رئيس الدائرة أن النقلة النوعية التي تطمح لها الدائرة هي التطوير لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والتغيير للمستقبل.



تعزيز



وتناول الاجتماع الأسس الرئيسة للدائرة في المورد البشري وهي الموظف الحكومي والباحث عن عمل، ثم توضيح نقاط التطوير وأبرزها تحسين الثقافة الفكرية للموظف الحكومي، وتعزيز الانضباط الوظيفي والرقابة الذاتية، وزيادة الكفاءة الوظيفية والتقييم الذاتي. كما تناول أبرز نقاط التطوير في أسس خدمات الباحث عن عمل، وهي تطوير الإرشاد الوظيفي والثقافة الفكرية، وآلية التدريب، وإجراءات الباحثين عن عمل. ثم تم شرح آليات التطبيق وكان أبرزها تعزيز دور الانتماء والتطوع المجتمعي، وترسيخ آليات الرقابة الذاتية وقوانين الانضباط الوظيفي. والعمل على التحول الرقمي لخدمات الباحثين عن عمل، والتركيز على الإرشاد الوظيفي وتنمية الثقافة الفكرية التي تدعم التطوع والعمل ضمن القطاع الخاص. وتعزيز الشراكات مع قطاع التعليم في تحديد المتطلبات الوظيفية لسوق العمل المستقبلي.



بيئة

وناقش الاجتماع تطوير المؤسسة الحكومية، من حيث تطوير بيئة العمل في مقره أو عن بعد، واستحداث المنظومة الإدارية للعمل عن بعد، ودليل أفضل الممارسات، واستراتيجية العمل الإداري القائمة على الإنتاج، وآليات استمرارية الأعمال، والحوكمة والتدقيق الداخلي.

وأوضح التنفيذ التطبيقي للنقاط بتوفير البيئة الجاذبة للموظفين، ووضع أسس ومنهجيات معتمدة للمنظومة الإدارية للعمل عن بعد، وعمل المقارنات المعيارية، وترسيخ العمل بالكفاءة الديناميكية، والمرونة الإدارية. كما ركز النقاش على الحلول التقنية الداعمة للعمل الإداري في كافة الظروف. كما تمت مناقشة تطوير الخدمات الخاصة بالإجراءات الإدارية وأبرزها أتمتة الإجراءات، وتبسيط الإجراءات الإدارية. وخدمات الجمهور وأبرزها الخدمات الذكية، وميثاق إسعاد المتعاملين، واستطلاعات الرأي للخدمات المقدمة، وتعزيز الشراكات التي تسهم في تطوير الخدمات.

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