جلسة رمضانية تسلط الضوء على أمراض الروماتيزم

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل «إحدى الجمعيات الداعمة للصحة التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة»، جلسة رمضانية تحت عنوان:«الروماتيزم أون لاين» وذلك من خلال الاتصال المرئي، سلطت من خلالها الضوء على أمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل وأهمية الفحوصات الطبية الأولية للمصابين، فضلاً عن تقديم الدعم المعنوي والمساندة لمرضى التهاب المفاصل، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحضرت الجلسة وحيدة عبدالعزيز رئيس جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، كما جمعت كلاً من: الدكتور أحمد زيات استشاري أول أمراض روماتيزم ومفاصل، والدكتور أيمن المصري أخصائي أمراض الروماتيزم والمفاصل والعظام، والدكتور جهاد نهاد اختصاصي علاج طبيعي، وأدار الجلسة عبداللطيف القاضي، إلى جانب مشاركة عدد كبير من أفراد المجتمع والمهتمين، وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور وتناولت الكثير من الاستفسارات والأسئلة التي وجهت للمشاركين من الأطباء الذين قاموا بالرد على استفسارات المتابعين والحضور.



قنوات تواصل



وأكدت وحيدة عبد العزيز:«أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي حرصت الجمعية على إطلاقها منذ بداية الشهر الفضيل في إطار سعيها إلى إيجاد قنوات تواصل فعالة لاستقبال استفسارات مرضى التهاب المفاصل، وتقديم النصح والإرشاد والعمل على مساندتهم بكافة السبل المتاحة، فضلاً عن التوعية بمخاطر أمراض التهاب المفاصل، لافتة إلى أن الجمعية وبرعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تسعى دائماً إلى تحسين الصحة الجسدية والنفسية لمرضى التهاب المفاصل، وتعزيز دورها التوعوي من خلال إيجاد طرق مبتكرة لإيصال رسائلها لمختلف فئات المجتمع».

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