الصحة تنفي ما ورد في مقطع فيديو متداول يشير إلى عدم توفر الأقنعة الطبية

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة ما ورد في أحد المقاطع التصويرية على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُشير فيه أحد الأفراد إلى عدم توافر الكمامات الطبية في إحدى مستشفياتها، حيث أكدت الوزارة أن جميع المستشفيات والمراكز الطبية في الدولة مجهزة وتتوافر فيها جميع المستلزمات الطبية وتشمل المستلزمات الكمامات الطبية.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها حريصة على التنسيق اليومي مع جميع المستشفيات في الدولة والتأكد من جاهزيتها من حيث المعدات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توافر الكوادر الطبية والمتخصصين.

كما أهابت الوزارة بجميع أفراد المجتمع، ضرورة توخي الحذر والدقة في التعامل ونشر المقاطع الغير الصحيحة وتداولها ما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، فيما أكدت أنها اتخذت الاجراءات بحق المصور وصاحب المقطع.

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