ملصقات إرشادية في أبوظبي بـ 5 لغات للتوعية بـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي «التابعة لدائرة البلديات والنقل»، من خلال بلدية مركز المدينة، حملة لزيارة 95 محلاً تجارياً في منطقتي المشرف وحدبة الزعفرانة في أبوظبي، لتوعية أصحابها والعاملين فيها بإجراءات الحماية الشخصية للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» وتوزيع منشورات بـ 5 لغات، تماشياً مع الإجراءات والجهود الحكومية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، وذلك ضمن إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة وتوفير بيئة صحية آمنة لكافة أفراد المجتمع.



وقام فريق البلدية أثناء زيارة المحلات التجارية بتوعية أصحابها والعاملين فيها ومرتاديها بضرورة تجنب التجمعات، والالتزام بترك مسافة مترين على الأقل بين الأشخاص، وتجنب لمس الوجه إلا بعد غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 إلى 30 ثانية، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات.



كما قام الفريق بتوزيع 120 ملصقاً توعوياً بـ 5 لغات هي: «العربية، والإنجليزية، والصينية، والهندية، والفلبينية»، تتضمن عبارات وإرشادات طبية للوقاية من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى التأكد من مدى التزام المحلات التجارية بالتعاميم والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» والحد من انتشاره.

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