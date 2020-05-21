إنجاز 40 % من «تعاونية الاتحاد» بالبرشاء الثالثة

المصدر: دبي - البيان

كشفت تعاونية الاتحاد «أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة»، عن نسبة الإنجاز البالغة 40% في مشروع مركز تجاري في منطقة البرشاء الثالثة، ويأتي ذلك في إطار خطط التعاونية للتوسع والانتشار بما يخدم أفراد المجتمع، والاسهام بالحصول على تجربة تسوق فريدة من نوعها، حيث سيرفع الفرع الجديد المخزون الاستراتيجي السلعي لتعاونية الاتحاد بنسبة 11%.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد : إن تكلفة المشروع الإجمالية تقدر بـ 60 مليون درهم، حيث يتكون المشروع من سرداب وطابق أرضي وطابق أول وميزانين، حيث خصص طابق السرداب لتوفير مواقف المتسوقين والعملاء، إضافة لتوفير مخازن للفرع وخدمات المتسوقين من دورات مياه ومصليات، مضيفاً أن الفرع الجديد يقع على أرض تقدر مساحتها بـ 50 ألف قدم مربعة وبمساحة بناء إجمالية حوالي 148000 قدم مربعة، ويتميز الموقع بإطلالة مباشرة على شارع حصة.

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