خبراء: سلبيات بوابات التعقيم أكثر من الإيجابيات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد خبراء ومتخصصون في الأنظمة الأمنية، أن هناك بعض التقنيات التي تم تطويعها للكشف عن أعراض فيروس «كورونا» كالكاميرات الحرارية وأجهزة قياس درجة الحرارة، إلا أن هناك أجهزة تبين أن سلبياتها أكثر من مميزاتها كبوابات التعقيم، جاء ذلك خلال ندوة عن بعد بعنوان: «دور الأمن في التصدي لفيروس كورونا»، والتي نظمتها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي بمشاركة المهندس عارف الجناحي مدير إدارة الهندسة الأمنية، والمهندس خالد الحمادي مدير مركز اعتماد الأنظمة الأمنية ورئيس رابطة المحترفين الأمنيين، وأدار الجلسة عادل عبد الهادي نائب رئيس رابطة المحترفين الأمنيين. وقال المهندس عارف الجناحي لـ «البيان»: «إن المؤسسة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية مع المراكز التجارية والفنادق وكافة المنشآت، منوهاً إلى أنه لا يوجد إلزام حتى الآن للمنشآت بأجهزة معينة خاصة الكاميرات الحرارية، إلا أنه يتم متابعة آلية تركيبها بالطريقة السليمة».

وأضاف: «ضمن المبادرات الذكية التي طبقتها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي تجديد رخص المنشآت الأمنية ورخص حراس الأمن عبر الموقع الإلكتروني، والعمل جار لتطبيق التدريب الافتراضي لحراس الأمن عن بعد والذين وصل عددهم لـ 40 ألف حارس أمن مرخص في دبي».

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