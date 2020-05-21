أيوب سرواش.. تطوّع لرد جميل الوطن

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

اتخذ من التطوع عملاً يؤديه لخدمة وطنه، ومساعدة الآخرين، ضاعف من جهوده للمواءمة بين عمله متطوعاً وبين مهمته في جمارك دبي، وانخرط في خدمة مجتمعه وبلده، مرسخاً مبدأ رد الجميل للوطن الغالي، وأن عليه بذل الغالي والنفيس في خدمته.

المتطوع أيوب سرواش ضابط أول تفتيش في إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي، لم تقتصر جهوده على العمل فحسب وإنما ذهب إلى تطوير ذاته وتنمية مهارته وإضفاء جوانب عديدة في حياته جعلته عضواً فاعلاً في العديد من المجالات المختلفة منها عضويته في نبض الإمارات للتطوع، ومجلس شباب إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، وفريق إسعاد الموظفين، ومتطوعي إكسبو دبي.

«دولة الإمارات أرست دعائم الخير والإنسانية، سائرة بثبات على نهج المؤسس زايد الخير، طيب الله ثراه، الذي كان دائماً يوفّر الرعاية الكريمة للمقيمين والتعامل معهم أسوة بالمواطنين، كونهم ضيوفاً وأصحاب خدمات للدولة، مهما صغرت وقل شأنها، فهي حريصة دائماً على إعلاء قيمة الإنسان وصون كرامته».. هذه العبارة قالها أحد العمال متأثراً وهو يتسلم مستلزمات طبية ومعقمات من المتطوع أيوب سرواش، كانت كفيلة بأن تجعل سرواش يشعر بالفخر والاعتزاز ليس لأنه ضمن الصفوف الأولى لمواجهة عدو البشرية «كوفيد 19»، بل لأنه ينتمي لأرض دولة الإمارات التي فتحت أبوابها، لتجتمع شعوب العالم متجانسة، تعيش في أمن وأمان ورخاء وسعادة، وتتناقل سيرتها ألسن وعيون من عاش على أرضها الخيرة.

تنوعت أعمال سرواش التطوعية، حيث شارك في تنظيم ماراثون دبي العالمي 2019، إضافة إلى تطوعه في سباق الرجل الحديدي، واليوم العالمي لباركنسون، كما تطوع ضمن الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في قسم المستودعات، حيث يقوم بصرف المستلزمات المستخدمة في علاج كورونا للمستشفيات.

أطلق سرواش مبادرة شخصية إنسانية لمساعدة العمال من أصحاب الدخل المحدود وتوفير 50 صندوقاً من المستلزمات الوقائية للمساهمة في حمايتهم من فيروس كورونا، على نفقته الخاصة، مجسداً قيم التعاضد الإنساني والتسامح في المجتمع الإماراتي، فهي قيم متأصلة في سلوك ومنهاج الشخصية الإماراتية التي رسختها القيادة الرشيدة في شعبها وأبنائها لتصبح واقعاً معاشاً يشعر به كل من يعيش على أرض إمارات الخير.

كانت الرياضة ومازالت جزءاً مهماً في حياة سرواش إذ كان لاعباً لمنتخب الإمارات لألعاب القوى، وعضواً في لجنتي المدربين وانتقاء المواهب، والتي تندرج تحت اسم اللجنة الفنية في اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

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