«النعيمي الخيرية» تدعم أصحاب القضايا المتعثرين

المصدر: عجمان - وام

قدمت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، دعماً مالياً بقيمة 560 ألف درهم، إلى محكمة عجمان الشرعية، لسداد ديون أصحاب القضايا من المتعثرين، لتسوية قضاياهم، وإدخال البهجة والسرور على أسرهم، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.



وتقدمت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بالشكر والتقدير إلى الداعم والمحسن المتبرع بهذا المبلغ، لصالح أصحاب القضايا المالية، وسداد ديونهم، وإدخال الفرح والسعادة على أسرهم.



وأوضحت أنه: «تم تسليم الشيك للقاضي حمود عبد الله الحمود رئيس محكمة عجمان الشرعية، بحضور علي بالعاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل على تجسيد رؤى القيادة الرشيدة، من خلال المساهمة بنشر قيم الخير والإنسانية، ودعم الأسر المستحقة والمتعففة والمتعثرة، لضمان استقرارها وترابطها، وحفاظاً على وحدة المجتمع بشكل عام».



وأشارت النعيمي إلى أن محاكم عجمان الشرعية، تعمل بكل طاقتها على دعم استقرار كافة الأسر، وضمان حياة كريمة لهم، من خلال إيجاد الحلول اللازمة والداعمة لهم، بما يكفله القانون، وقيم ومبادئ دولة الإمارات العربية المتحدة.

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