حاكم عجمان يتكفل بـ «أيتام كورونا» بعد نشر قصتهم في «البيان»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تكفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بكافة المصاريف المادية والتعليمية والاجتماعية للأيتام الستة من أسرة سودانية ورعايتهم، بعد أن اطلع سموه على قصتهم الإنسانية التي نشرتها «البيان» أمس، وذلك إثر وفاة والدهم ووالدتهم نتيجة مضاعفات فيروس «كورونا المستجد» خلال شهر واحد.

وتأتي هذه اللفتة الكريمة من سموه استجابة للحالة الإنسانية التي يمر بها هؤلاء الأطفال، وانسجاماً مع مبادئ ديننا الحنيف في رعاية الأيتام ونهج زايد في الإمارات بتقديم كل العون للمحتاجين والمعوزين ومساعدة الفقراء والأسر المتعففة.

ووجه سموه بتوفير كافة الالتزامات والاحتياجات ومتطلبات الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال وتقديم الرعاية لهم، حيث يتولى رعايتهم حالياً ابن أخت الأب المتوفى بعد أن تم نقلهم من الشارقة إلى إمارة عجمان.

.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز