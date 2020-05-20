الإمارات تسجل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: وام

تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجرائها إجراء 43732 فحص جديد لفيروس كورونا المستجد في الدولة، حيث يواصل أبطالنا في خط الدفاع الأول وفي مختلف الجهات الصحية ومراكز الفحص خطة الفحص والكشف الطبي على مستوى الإمارات.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 941إصابة جديدة بفيروس كورونا،وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في #الإمارت حتى يومنا هذا إلى 26,004 حالة، و ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 11,809 بعد تسجيل 1,018 حالة شفاء جديدة ، وفاة 6 أشخاص من جنسيات مختلفة.

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