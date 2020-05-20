دبي تطلق أكبر حافلة بالعالم لفحص «كورونا»

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن تجهيز أطول وأكبر حافلة إسعاف لديها لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك في خطوة تهدف لمساعدة الجهات الصحية حال طلبها ذلك، وسيتم استخدام الحافلة في التجمعات السكانية وسكن العمال، إضافة للمناطق التي يمكن دخول الحافلة إليها.

وتعد الحافلة التي أدخلتها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للخدمة عام 2009، الأولى من نوعها في العالم من حيث طولها، وقدرتها الاستيعابية للمرضى والمصابين، ومحتواها من الاجهزة الطبية.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لـ «البيان» إن الحافلة تم إدخالها الخدمة في المؤسسة عام 2009 وتستخدم في الحوادث الكبيرة التي قد تحدث، لا قدر الله، ولكن في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19، ارتأينا استغلال الحافلة لمساعدة الجهات الصحية حيث تم إجراء بعض التعديلات الداخلية على الحافلة، وفقاً للمعايير المتبعة في حافلات الفحص المتنقلة، وجميع الاضافات والتعديلات تمت من قبل فريق متخصص في المؤسسة دون تحمل أي تكاليف أو مصاريف.

وأضاف بان تم تخصيص باب للدخول إلى الحافلة وباب آخر للخروج لضمان عدم حدوث أي تقارب جسدي بين الأشخاص داخل الحافلة، لافتاً الى ان الطاقة الاستيعابية لعدد الأشخاص الذين يمكن ان يجروا الفحص في ان واحد يتراوح بين 10-12 شخصاً، وبالإمكان رفع العدد أيضا لان الحافلة فيها 44 مقعداً.

وأوضح خليفة الدراي أن الحافلة تم تزويدها بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الكوادر الطبية المساندة التي تقوم بعملية الفحص والمتعاملين حيث تم أولا تزويد الحافلة بأجهزة فحص الحرارة للأشخاص المقبلين على الكشف، إضافة للتباعد الجسدي، ولبس الكمامات والقفازات، كما تم توفير كافة المستلزمات الخاصة لكوادر الإسعاف مثل النظارات والملابس الواقية بمختلف الاحجام، اضافة للقفازات والكمامات.

ويبلغ طول الحافلة 18 متراً، وتملك القدرة على استيعاب 44 مصاباً في وقت واحد، ومزودة بأحدث تقنيات الاتصال الحديثة مثل خدمات الانترنت والفاكس وكاميرات مرتبطة بالأقمار الاصطناعية لنقل ما يجري فيها من جراحات للأطباء في المستشفيات داخل وخارج الامارات كما أنها مرتبطة الكترونيا بالمستشفيات لتنقل التقارير الطبية عن حالة المصابين للمستشفى في الحال.

وتعد الحافلة بمثابة مستشفى متحرك ينتقل لمواقع الحوادث الكبرى والكوارث، وينقذ المصابين بصورة جماعية في موقع الحادث، واثناء نقلهم للمستشفيات.

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