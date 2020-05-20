"تاكسي دبي" تقدم وجبات إفطار رمضانية لـ 4800 سائق

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات مبادرتين خيريتين خلال شهر رمضان المبارك، تمثلت إحداهما بتقديم وجبات الافطار يومية للسائقين القاطنين في مساكن المحيصنة وجبل علي والقوز، والثانية بتوزيع سلال غذائية على السائقين ممن يعيشون مع أسرهم على أرض الدولة، وذاك في إطار النهج الرمضاني الذي تتبعه المؤسسة ومراعاة الظروف غير الاعتيادية التي تعيشها هذه الفئة في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وتفصيلاً، قال الدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، إن سائقي المؤسسة يحظون برعاية دائمة خاصة خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، وقد ضاعفنا مستوى الرعاية في هذه الفترة لتخفيف أعباء تداعيات الفيروس عليهم، كونهم من أكثر فئات المجتمع المخالطين للجمهور، وأنه يتم توزيع وجبات إفطار بشكل يومي على 4800 سائق ممن يقيمون في سكن الموظفين بمناطق المحيصنة وجبل علي والقوز، فيما من جانب آخر نقوم بتقديم 200 سلة غذائية لأسر السائقين المقيمة بالدولة، وإن المبادرتين تم إطلاقهما بالتعاون مع عدة جهات خارجية منها جمعية دار البر، ودائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري، وجمعية دبي للصيادين، وشركة الدبوي للإطارات.

وأضاف: اتبعت مؤسسة تاكسي دبي أفضل الوسائل في تنفيذ هاتين المبادرتين لضمان سلامة توصيل الوجبات وتفادي تجمعات وتلامس الأفراد بشكل آمن، مؤكداً حرص المؤسسة الدائم على وضع خطط مستبقة لمواجهة التحديات والظروف الصعبة، وتعمل بشكل دؤوب للحفاظ على مستوى خدماتها المقدمة من خلال مبادرات من شأنها أن تسعد الموظفين، والسائقين والمتعاملين، لتدعم رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة في الحفاظ على وتيرة عالية من مستوى العمل، ضمن منظومة واضحة رُسمت لتحافظ على الوقاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، وتحقق أهم غاية من غايات المؤسسة والتي تعنى باسعاد الناس.

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