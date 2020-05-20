"صحة" تستقدم نجل صيدلي يعمل بمستشفى توام أصيب بفيروس كورونا

المصدر: أبوظبي - البيان

بادرت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" باستقدام نجل الدكتور الصيدلاني طارق حسن سالم عز الدين، الذي يعمل بقسم الصيدلة بمستشفى توام أحد منشآت "صحة" منذ عام 1999، ليكون بجانب والده الذي يخضع للعلاج حالياً في مسشتفى العين التابع للشركة على اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وتأتي هذه البادرة، كلفتة انسانية من "صحة" تجسد التقدير والامتنان الكبير الذي يلقاه أعضاء المنظومة الصحية العاملين في مؤسساتنا الصحية ( خط الدفاع الاول ) من دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، عرفاناً لتضحياتهم ومجهوداتهم الكبيرة التي يبذلونها في سبيل مواجهة هذه الجائحة وادراكاً من "صحة" لأهمية العامل النفسي في رفع الروح المعنوية للمريض وتحسين استجابته للبروتوكول العلاجي.

وقال الدكتور كمال ادريس استشاري ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى العين، إن الصيدلاني المصاب حالته مستقرة ويلقى كل الرعاية والعناية الطبية الواجبة من قبل الفريق الطبي المعالج، وفقا للبروتوكول العلاجي المعتمد محلياً وعالميا كغيره من سائر المرضى الذين لحقت بهم الاصابة، لافتا إلى أن دولة الإمارات توفر كل أنواع الأدوية المستخدمة عالمياً لعلاج فيروس كورونا، إلى جانب المستلزمات والأجهزة والمعدات اللازمة، وتضع سلامة الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية العاملة في المستشفيات، وكذلك المرضى في مقدمة أولوياتها.

من جهته عبر الطبيب الشاب حسن طارق عز الدين عن بالغ شكره وامتنانه لشركة (صحة) على هذه البادرة الانسانية الكريمة التي تجسد العادات والتقاليد الاصيلة للمجتمع الاماراتي لذي جبل على روح البذل والعطاء.

وقال إن كل الكلمات لا تسعفه للتعبير عن شعوره وأسرته بالامتنان والعرفان لاستقدامه من السودان في زمن قياسي رغم ظروف الحظر والاغلاق ليكون الى جانب والده في هذا الظرف العارض مثمنا الجهود التي بذلها سعادة حمد محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى السودان في سبيل تسهيل اجراءات سفره الى الامارات خلال 24 ساعة فقط، مشيداً بالمستوى الراقي للرعاية الصحية بمستشفى العين وبالتدابير الوقائية والاجراءات الإحترازية التي تتبعها المستشفى لمنع انتشار المرض.

وتقدم بالشكر الجزيل للإدارة العليا بمستشفى توام على حرصها على استقدامه من السودان بهذه السرعة ليكون بجانب والده وتسهيل كافة مستلزمات السكن والاعاشة الواجبة له حتى يمن الله على والده بالشفاء ويخرج سالماً معافى قريباً انشاء الله.

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