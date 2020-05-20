سلطان القاسمي يصدر مرسوما بقانون بإعادة تنظيم دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم / 3 / لسنة 2020م، بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة.

نص المرسوم بقانون على أن تتمتع دائرة الشؤون الإسلامية بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتتبع الحكومة المركزية لإمارة الشارقة.

و يكون مقر دائرة الشؤون الإسلامية الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بناء على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تنشئ فروعا لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وتهدف دائرة الشؤون الإسلامية إلى تحقيق ما يلي:.

1. الحفاظ على الثقافة والهوية الإسلامية وترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية لدى أفراد المجتمع.

2. الاهتمام بالدعوة الإسلامية والقائمين عليها والعمل على تطوير وسائلها.

3. عمارة ورعاية المساجد وتعزيز دورها في إقامة الشعائر الدينية والنهوض بالمجتمع وتوعيته بشأنها.

4. تنظيم أنشطة جمع التبرعات والأعمال الخيرية والإنسانية والحث على أداء فريضة الزكاة لتحقيق التكافل الاجتماعي.

وحسب المرسوم بقانون يكون لدائرة الشؤون الإسلامية في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية مع مراعاة التشريعات ذات الصلة:.

أولا: الاختصاصات العامة:.

1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لدائرة الشؤون الإسلامية وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها.

2. اقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة المتعلقة بعمل دائرة الشؤون الإسلامية وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها.

3. ترسيخ الثقافة الإسلامية الوسطية وتنمية الوعي الديني لدى أفراد المجتمع.

4. تمثيل إمارة الشارقة في بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تحديد احتياجات إمارة الشارقة من تصاريح الحج والعمرة وكل ما يتعلق بشؤون الحج والعمرة.

5. تدقيق ومراجعة المصاحف الشريفة والمساهمة في مراجعة المصنفات الدينية المكتوبة والمسموعة والمرئية.

6. إعداد وإصدار التقويم الهجري السنوي في إمارة الشارقة وتوزيعه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.

8. الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.

9. أية اختصاصات أخرى تكلف بها من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.

ثانيا: الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الدعوية:.

1. دعم الدعوة الإسلامية والحرص على نشرها في المجتمع.

2. دعوة غير المسلمين لاعتناق الدين الإسلامي الحنيف و الترغيب به بالأساليب و الطرق والوسائل المعتمدة لدى الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنظيم البرامج للمسلمين الجدد.

3. تحديث الطرق والأساليب الدعوية، وتجديد لغة الخطاب الإسلامي وفتح آفاق الحوار الحضاري مع الآخر.

4. توضيح المفاهيم الإسلامية ودفع الافتراءات والشبهات المثارة حول الإسلام بالتنسيق مع الجهات المختصة.

5. تأمين العلوم والمعارف والمراجع اللازمة لتنمية مهارات الدعاة وتطوير ثقافاتهم وأدائهم.

6. حث الدعاة على استخدام التقنيات الحديثة في مجال الدعوة.

7. إصدار المطبوعات واستخدام كافة الوسائل والتقنيات الإعلامية المتاحة والمعتمدة في إمارة الشارقة لنشر الدعوة والتعريف بالدين الإسلامي.

ثالثا: الاختصاصات المتعلقة بشؤون المساجد:.

1. إعمار المساجد وإدارتها والإشراف والرقابة على كافة المساجد والمصليات في إمارة الشارقة.

2. إصدار التصاريح لإنشاء المساجد والمصليات العامة أو صيانتها أو إحلالها وفقا للضوابط التي تقررها دائرة الشؤون الإسلامية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3. إنشاء وتوسعة وصيانة وإحلال المساجد في الإمارة من أموال الوصايا والهبات والتبرعات من المحسنين.

4. تعيين الأئمة والمؤذنين والعاملين في المساجد وفقا للضوابط المعمول بها في دائرة الشؤون الإسلامية وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

5. اختيار الخطباء والمحاضرين وتنظيم عملهم في المساجد.

6. تدريب الكوادر العاملة في المساجد وفقا للاحتياجات التي تقررها دائرة الشؤون الإسلامية لرفع مستواهم وضمان قيامهم بمهامهم على الوجه الأكمل.

رابعا: الاختصاصات المتعلقة بتنظيم العمل الخيري والإنساني:.

1. تعزيز ثقافة العمل الخيري وتنظيمه في إمارة الشارقة.

2. توعية المجتمع بأهمية أداء الزكاة ودورها في مجال التنمية والتكافل الاجتماعي.

3. التنسيق مع الجهات المختصة في إمارة الشارقة لصرف ما يخصص من ريع الأوقاف والتبرعات على مشاريع إنشاء وتوسعة وصيانة ورعاية وإحلال المساجد.

4. تنظيم وإدارة التبرعات والأعمال الخيرية الأخرى في المساجد.

5. منح التصاريح للجهات الراغبة في جمع التبرعات في إمارة الشارقة وفق الضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي.

6. الإشراف و الرقابة على المؤسسات والجهات المصرح لها بجمع التبرعات في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7. التصريح للمؤسسات الخاصة لمزاولة نشاطها في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

خامسا: الاختصاصات المتعلقة بالفتوى والوعظ والإرشاد:.

1. إعداد البحوث والدراسات الإسلامية و التشجيع عليها وتحقيق ونشر العلوم الشرعية والإشراف على مراكز البحوث والدراسات الإسلامية.

2. الإفتاء في المسائل الشرعية والرد على الاستفسارات الدينية والفقهية، وتوثيقها بالطرق العلمية الحديثة وإتاحتها لأفراد المجتمع.

3. تنظيم الوعظ والإرشاد والتوجيه والتثقيف الديني والتصدي للظواهر السلبية في المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4. تدريب الكوادر الوطنية على الإفتاء والوعظ والإرشاد والتوجيه، وتحصيل مهاراتها من خلال برامج ومناهج متخصصة بالتنسيق مع الجهات الأكاديمية في إمارة الشارقة.

5. الحث على الطاعات والعبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج.

6. تنظيم الشعائر والفعاليات في المواسم والمناسبات الدينية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7. غرس القيم وتنمية الوعي الديني من خلال إلقاء المحاضرات والدروس الدينية وتشجيع تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية في المساجد والمنشآت الإصلاحية والعقابية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

سادسا: الاختصاصات المتعلقة بتنظيم المقابر وإجراءات الدفن:.

1. الإشراف على مقابر المسلمين وتنظيم شؤونها ودفن الموتى بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.

2. الإشراف على مغاسل الموتى وكل ما يتعلق بتنظيم الجنائز.

3. اختيار العاملين والمتطوعين في مغاسل الموتى والمقابر وتأهيلهم لأداء مهامهم وفقا للمتطلبات الشرعية ومقتضيات الصحة والسلامة العامة.

ويكون لدائرة الشؤون الإسلامية مدير يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:.

1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها.

3. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الادارية ومتابعة تنفيذها.

4. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي لدائرة الشؤون الإسلامية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

5. الإشراف على آلية الصرف من ميزانية دائرة الشؤون الإسلامية.

6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

7. تمثيل دائرة الشؤون الإسلامية أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين.

8. تمثيل دائرة الشؤون الإسلامية في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.

9. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الدائرة وفقا للتشريعات السارية في إمارة الشارقة.

10. أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.

وبناء على عرض مدير دائرة الشؤون الإسلامية وبعد موافقة المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري.

وحدد المرسوم بقانون الموارد المالية لدائرة الشؤون الإسلامية من:.

1. المخصصات الحكومية.

2. الإيرادات الذاتية للدائرة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.

3. التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها المجلس التنفيذي.

4. أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي.

ويصدر بقرارات من المجلس التنفيذي بناء على عرض مدير دائرة الشؤون الإسلامية ما يلي:.

1. القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.

ووفقا للمرسوم بقانون تعفى دائرة الشؤون الإسلامية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

ويلغى القانون رقم /2/ لسنة 2010م بشأن تنظيم دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة.

ويعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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