7 فعاليات افتراضية جديدة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي

المصدر: البيان الإلكتروني

تشهد الأيام المتبقية من شهر مايو الجاري تنظيم 7 فعاليات رياضية افتراضية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في إطار جهوده المتواصلة لمواجهة جائحة فيروس كورونا – كوفيد 19 من خلال استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لتقوية المناعة مع تحقيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وينطلق في الساعة الخامسة صباح غد الجمعة 22 مايو 2020 سباق اسكتشرز للجري الافتراضي الذي تنظمه سوبر سبورتس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة اسكتشرز للمعدات الرياضية، ويتضمن السباق المنافسة في خمس مسافات هي 1 كيلومتر، و2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، والمسافة المفتوحة.

ويتاح التسجيل في السباق بالمجان حتى الساعة 12 منتصف ليل اليوم الخميس، وذلك لجميع الفئات من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية من الرجال والنساء ومن داخل وخارج الدولة وذلك عبر الموقع الالكتروني: www.premieronline.com.

ويستمر التنافس في السباق لمدة 24 ساعة بداية من الساعة الخامسة فجر يوم الجمعة من منتصف الليل، ويمكن للمتسابق الجري داخل المنزل أو حول في الأماكن المسموح فيها بالجري دون مخالفة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الحكومية لمواجهة تفضي فيروس كوفيد 19، ويمكنه استخدام أي تطبيق الكتروني ذكي لحساب سرعته في بعد إنهاء السباق كاملًا، ومن ثم يقوم بالتقاط صورة أو فيدو للشاشة التي تظهر المسافة التي تسابق فيها مع السرعة ونشرها على تطبيق إنستغرام مع إرفاق وسم #SkechersVirtualRun أو إرسال الصور إلى البريد الالكتروني events@supersportsuae.com ، وسيحصل الفائزين في السباق على جوائز قيمة من اسكتشرز.

وتنطلق يوم الأربعاء 27 مايو الجاري بطولة مجلس دبي الرياضي لكرة السلة عن بعد التي تقام بالتعاون بين المجلس وأكاديمية جام لكرة السلة، وتستمر البطولة حتى يوم 31 مايو الجاري، ويتاح التسجيل في البطولة بالمجان حتى يوم غد الجمعة لجميع هواة لعبة كرة السلة من الرجال والنساء من كافة الأعمار والجنسيات، ويحصل الفائزان بالمركزين الأول والثاني على جوائز قيمة في نهاية البطولة.

وتتواصل منافسات تحدي رمضان مبارك الافتراضي للجري حتى يوم غد الجمعة، ويتضمن السباق المنافسة ضمن ثلاث مسافات، المسافة الأولى 2.5 كيلومتر، الثانية 5 كيلومترات، والثالثة 10 كيلومترات، ويمكن المشاركة في التحدي عبر التسجيل في الموقع الالكتروني www.hopasports.com ، ويقام التحدي بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي وشركة بروموسفن سبورتس وبرعاية شركة ماي دبي.

كما تتواصل فعاليات مسيرة المشي حول العالم التي تقام بالتعاون بين فيتنس فيرست ومجلس دبي الرياضي، وتهدف إلى تحقيق 50 مليون خطوة لتغطي محيط الكرة الأرضية بالكامل أي مسافة 40075 كيلومترًا، ويمكن للمشاركين ببساطة امشي وتسجيل عدد خطواتهم عبر الموقع الالكتروني للفعالية، وهو http://uae.fitnessfirstme.com/50Million-Steps

وسيتم اختيار فائز واحد من كل منطقة على حسب السحب العشوائي حيث يحصل الفائز على عضوية لمدة 6 أشهر في صالات فيتنس فيرست.

كما تتواصل بطولات تحدي أومن جيمين ومعركة اللاعبين للرياضات الالكترونية المقدمة من بي إم دبليو ودوري جيم فايندر للرياضات الالكترونية كول أوف ديوتي، ويأتي تنظيم كل هذه الفعاليات في إطار جهود مجلس دبي الرياضي للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة باعتبارها من أهم وسائل حماية الفرد والمجتمع لكونها تساهم في تقوية الدورة الدموية والجهاز التنفسي ونظام المناعة للجسم.

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