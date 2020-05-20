حكومة دبي تقرر الاستمرار في نظام العمل عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي،تعميماً يقضي الاستمرار في تطبيق نظام العمل عن بعد، لموظفي هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي، وذلك دعما للجهود الحثيثة والإجراءات الاحترازية لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة لجميع موظفي دبي.

ووفقا لتعميم رقم 13 لسنة 2020 فإنه " يجب على كافة الجهات الحكومية، الاستمرار بتنفيذ التعاميم والقرارات الصادرة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد، وذلك إلى حين صدور قرار عن السلطة المختصة بشأن عودة الموظفين إلى مقار العمل، لتأدية المهمات الوظيفية ​يذكر أن حكومة دبي قررت في تعميم سابق، تطبيق العمل عن بُعْد في كافة هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي، بنسبة 100%".

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