تقديم موعد التعقيم الوطني بالمناطق الصناعية والعمالية ساعتين اعتبارا من اليوم

المصدر: وام

أعلنت وزارتا " الداخلية و الموارد البشرية و التوطين " عن تقديم موعد برنامج التعقيم الوطني " ساعتين " في المناطق الصناعية والعمالية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من اليوم " الأربعاء " ليبدأ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحاً.

و أهابت الوزارتان في بيان لهما بالجميع ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل خلال فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المعلنة إلا في حالات الضرورة و الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد / كوفيد -19 /

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