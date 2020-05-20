شرطة دبي تنتشل سيارة سقطت في ميناء أم سقيم ولا إصابات

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن قسم الإنقاذ البحري بمشاركة الدوريات البحرية المشتركة بقسم الأمن البحري في مركز شرطة الموانيء دبي، من انتشال سيارة انزلقت عن مَنزل القوارب في ميناء أم سقيم الثانية نحو مياه البحر.

وقال المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانيء، إن سائق السيارة وهو أوروبي كان يعتزم إنزال دراجة مائية في البحر، لكنه فقد السيطرة على سيارته لتنزلق نحو المياه.

وأشار النقبي إلى أن حادث انزلاق السيارة من المَنزل وقع الساعة ١٣:٢٢ ظهراً بعد فقدان سائقها للسيطرة، حيث تم سحبها من قبل آليات شرطة دبي دون وقوع إصابة لصاحب السيارة.

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