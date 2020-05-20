«زايد للثقافة الإسلامية» تنظم عن بعد مسابقة «رتّل وارتقِ»

المصدر: العين - وام

تنظم دار زايد للثقافة الإسلامية مسابقة القرآن الكريم عن بُعد، تحت عنوان «رتّل وارتقِ»، والتي بدأت في 17 مايو الجاري وتستمر حتى 21 منه عبر حسابها على منصتي فيسبوك ويوتيوب عملاً بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة الأفراد.

وتهدف المسابقة إلى ربط المشاركين بكتاب الله، وتنوير بصائرهم والارتقاء بالمجتمع، باعتبار أن القرآن الكريم يعدّ مصدراً لتحصيل المعرفة، وتهذيباً للسلوك، والتحلي بالروح الإيجابية والتفاؤل من خلال فهم واستيعاب معانيه السامية التي ترسخ لقيم التسامح، والرحمة، والحوار، والتعاون على الخيـر بين سائر بني البشر.

وشارك في المسابقة 65 طالباً وطالبة من 12 جنسية مختلفة من المهتدين الجدد المنتسبين للدراسة في الدار.

وقامت لجنة التحكيم بفرز المتسابقين وقبول 25 منهم للمشاركة في المسابقة، وتم اختيار الأوائل العشرة منهم.

ويذكر أنَّ لجنة التحكيم قررت إشراك المتابعين والمشاهدين في عملية التصويت لاختيار الفائزين في المسابقة في ظل تمتع المتسابقين بأصوات ندية قوية وأداء متميز ورائع، وذلك بواسطة اختيار رقم المتسابق عبر التعليقات في حساب الدار على يوتيوب.

وأكدت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية أن دولة الإمارات العربية المتحدة دأبت على خدمة القرآن الكريم، وتشرفت بذلك، مشيره في هذا الصدد إلى أن هذه المسابقة ثمرة برنامج القرآن الكريم الذي تقدمه الدار لطلبتها على مدار العام والذي يتيح التعريف بجوهر الثقافة الإسلامية وما تحمله من قيم يشع منها نور التسامح والتعايش والرحمة.

وأشارت الطنيجي إلى أن مسابقة القرآن الكريم «رتّل وارتقِ» مسابقة سنوية تنظمها الدار لتشجيع المهتدين الجدد والجاليات المسلمة غير الناطقة باللغة العربية على حفظ القرآن الكريم وتلاوته.

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