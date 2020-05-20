مسالخ أبوظبي تعلن جاهزيتها لاستقبال الجمهور في عيد الفطر

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن جاهزية مسالخها لاستقبال الجمهور خلال عيد الفطر السعيد، مؤكدةً اكتمال الكادر الطبي البيطري وتوفير العدد الكافي من القصابين والعاملين وعمال النظافة وكل المستلزمات التي تؤهل المسالخ لتقديم أرقى الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات التي تحقق رضا المتعاملين، وسط بيئة صحية ورقابة بيطرية فائقة، بهدف إسعاد المستفيدين من خدمات المسالخ.

وأشارت البلدية إلى أن مسالخ أبوظبي أنجزت منذ بداية رمضان تجهيز آلاف الذبائح بعدد تجاوز 41176 رأساً من المواشي المختلفة (الأغنام، الأبقار، الماعز، الجمال)، مع الالتزام التام في مسالخ أبوظبي بإجراءات فحص الحيوانات من قبل الأطباء البيطريين قبل الذبح وبعده، للتأكد من خلوها من أي مرض، وتوفير لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي ووفقاً لأرفع المعايير الصحية.

وعن ساعات دوام مسالخ أبوظبي خلال عيد الفطر السعيد، أكد الدكتور سعيد قرواش الرميثي، مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، أن مسالخ الجمهور سوف تستقبل المتعاملين خلال أيام عيد الفطر من الساعة 7 صباحاً حتى 6 مساء على مدى أيام الأسبوع، ويتم إغلاق نافذة الفواتير الساعة الخامسة والنصف مساء لإجراء عمليات صيانة وتنظيف صالات الذبح تحت إشراف أطباء بيطريين.

أما أوقات عمل مسلخ أبوظبي الآلي فمن الساعة 7 صباحاً حتى 3 مساءً، وستتم مباشرة العمل في يوم الاثنين 25 مايو الجاري (ثاني أو ثالث أيام العيد).

وبشأن الإجراءات الخاصة للتعامل مع الوضع الراهن في المسالخ في ظل الظروف الراهنة، أوضح الرميثي أن بلدية مدينة أبوظبي حريصة على صحة مرتادي المسالخ، سواء من الجمهور أو من العاملين فيها، ولهذا فقد تم تقسيم الكوادر العاملة في المسالخ من الأطباء البيطريين والقصابين وعمال النظافة إلى مجاميع، بحيث يكون دوام كل مجموعة في أيام مختلفة عن بقية المجموعات منعاً للاختلاط، وضمان سير العمل بالشكل الأمثل، إضافة إلى تنفيذ سياسة التباعد الجسدي والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص، وارتداء الكمامات والقفازات خلال ساعات العمل، وكذلك الفحص اليومي لدرجات حرارة أجسام العاملين، والتأكد من الحالة الصحية العامة، واستمرارية أعمال التعقيم لجميع مرافق المسالخ والأماكن العامة.

وأشار مدير إدارة الصحة العامة، بشأن الخدمات المقدمة إلى كبار السن وأصحاب الهمم في مسالخ أبوظبي، إلى أن البلدية تعطي أولوية تقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الهمم، ويتم استقبال طلباتهم من الذبح والتقطيع وحسب الرغبة وهم منتظرون في سياراتهم الخاصة، وإيصال ذبائحهم إليهم دون تحميلهم أي مجهود.

كما تتوافر خدمة التوصيل المجاني للذبائح عند الطلب عبر التطبيقات الإلكترونية (تطبيق ذبيحتي، تطبيق ذبائح الجزيرة) إلى جميع المتعاملين.

أما بخصوص أسعار رسوم تجهيز الذبائح خلال العيد، فنوه بأن أسعار تجهيز الذبائح خلال العيد هي الأسعار ذاتها في الأيام الأخرى، علماً بأن الأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أربعة عقود، وهي: 15 درهماً للأغنام والماعز، و40 درهماً للعجول والجعدان، و60 درهماً للأبقار والجمال.

وعن كيفية تعامل المسالخ بشأن تطبيق آلية التباعد بين المتعاملين في مسالخها، أوضح الرميثي أن المسالخ تقدم للجمهور خدمة تسلُّم الأغنام الحية من سياراتهم الخاصة وتجهيزها حسب رغبتهم، وتوصيل اللحوم إلى سياراتهم دون الحاجة إلى انتظارهم في صالات انتظار الجمهور منعاً للاختلاط والتزاحم.

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