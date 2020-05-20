«مدني أبوظبي» تسيطر على حريق اندلع في يخت

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أخمدت فرق من الدفاع المدني بأبوظبي حريقاً شب في يخت بمرسى مارينا اليخوت بكاسر الأمواج في أبوظبي، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأوضح المقدم إبراهيم جلال البلوشي مدير إدارة المراكز بالإدارة العامه للدفاع المدني أبوظبي، أن فرقاً من الدفاع المدني انتقلت إلى موقع الحريق في اليخت بالقرب من مركز التسوّق، ووصلت إلى موقع الحادث بسرعة بعد تلقي بلاغ ظهر أمس يفيد باندلاع حريق في يخت، مؤكداً أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وانحصرت الخسائر باليخت، وتعمل الجهات المختصة بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

ودعا البلوشي أصحاب اليخوت الراسية على ضفاف الموانئ، بالالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة، والاستفادة من نصائح وإرشادات الدفاع المدني بهذا الشأن، لتجنّب وقوع الحوادث بكافة أشكالها، حفاظاً على السلامة العامة التي تعمل الفرق الشرطية المختصة على تعزيزها لدى الأفراد والمؤسسات.

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