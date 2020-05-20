«قانونية دبي» تنظم محاضرة دينية عن بُعد لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بالتعاون مع مركز رياض الصالحين بدبي، محاضرة دينية، بعنوان «كيف نوفق لقيام ليلة القدر؟»، قدمها فضيلة الشيخ د. سعيد بن سالم الدرمكي، بحضور الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة، وعدد من موظفيها.

تضمنت المحاضرة التي أقيمت عن بُعد، منزلة ليلة القدر التي أُنزِل فيها كتاب الله، وأهمية الحرص على قيامها إيماناً واحتساباً، كما تناولت ضرورة أن يتحرى المسلم تلك الليلة في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، مثلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ودعا المحاضر إلى ضرورة اغتنام هذه الأيام المباركة التي تعظم فيها الأجور، وتُضاعف فيها الحسنات بالتقرب إلى الله بالطاعات والأعمال الصالحة التي حث عليها ديننا الحنيف.

من جهته، أكد د. بالهول أهمية تلك المحاضرات التي تثري الجانب الديني لدى موظفي الدائرة، وتذكرهم بواجب الفرد تجاه دينه ووطنه، موجهاً الشكر إلى المحاضر لتلبية الدعوة، وتفاعله مع تساؤلات الموظفين واستفساراتهم في أمور دينهم.

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