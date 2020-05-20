رئيس وزراء ألبانيا يشكر محمد بن زايد على دعم الإمارات لبلاده

المصدر: تيرانا - وام

توجه إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الصديقة، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده.

وكانت دولة الإمارات أرسلت، في 15 مايو الحالي، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى ألبانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء الألباني، في تسجيل فيديو، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سبق أن أرسل قبل 20 عاماً مساعدات سخية إلى اللاجئين الذي يعبرون الحدود بين ألبانيا وكوسوفو هرباً من حرب التطهير العرقي التي كانوا يتعرضون لها آنذاك.

وأضاف أن دولة الإمارات أرسلت، دون أي طلب من ألبانيا، طائرات مساعدات أخيراً لدعم بلاده في الحد من انتشار فيروس كورونا، معرباً عن عميق شكره لدولة الإمارات وتمنياته لشعبها بدوام الرخاء والتقدم.

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