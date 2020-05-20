تنفيذاً لتوجيهات خليفة.. محمد بن زايد يأمر بصرف قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ على المواطنين بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليارات درهم لأكثر من 5550 مواطناً في إمارة أبوظبي. ويأتي اعتماد حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2020 للمواطنين في إمارة أبوظبي والتي تتزامن مع عيد الفطر المبارك.. انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

كما جاءت حزمة المنافع السكنية تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتعزيز برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» ومضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين.. تزامناً مع عيد الفطر المبارك.

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