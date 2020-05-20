9.6 ملايين درهم دعماً لـ«خيرية الشارقة» من بنك دبي الإسلامي

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

قدّم بنك دبي الإسلامي تبرعاً مالياً بقيمة 9.6 ملايين درهم لدعم مشروع زكاة المال بجمعية الشارقة الخيرية.

وتوجه عبد الله مبارك الدخان، الأمين العام للجمعية، بالشكر الجزيل إلى بنك دبي الإسلامي على دعمه المتواصل للجمعية، وحرص البنك على الدور الإنساني والمجتمعي كل عام نحو سائر الجمعيات الخيرية، خصوصاً جمعية الشارقة الخيرية التي ستوزع زكوات البنك على مستحقيها حسب الكشوف المعدّة والمعتمدة لديها.

وأكد الدخان أن الجمعية تنظر إلى مشروع زكاة المال بوصفه مورداً مهماً من موارد الإنفاق على المعوزين من مستحقي الزكاة المسجلين بكشوف وسجلات الجمعية.

وأشار إلى أن بنك دبي الإسلامي يحرص على القيام بدوره ومسؤوليته المجتمعية من خلال اهتمامه بالتبرع للجمعية بشكل مستمر خلال شهر رمضان من كل عام، وهو ما يعكس الترابط والتعاون الوثيق بين الجمعية ومختلف المؤسسات في دفع مسيرة العمل الخيري والنهوض بها إلى الأمام.

وأوضح الدخان أنه في ظل الأزمة الراهنة، ارتفعت أعداد الحالات المسجلين بكشوف الجمعية، وقد عملت الجمعية على رفع كفاءة مشاريعها، وأطلقت العديد من المبادرات الإنسانية التي من شأنها توفير بيئة معيشة تصون كرامة المعوزين وتعيد إليهم استقرارهم المعيشي، ما يُدخل البهجة إلى نفوس ذويهم وأسرهم.

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