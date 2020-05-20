محامون بمحكمة التمييز في دبي يحلفون اليمين عبر الاتصال المرئي

المصدر: دبي - وام

أدى مجموعة من المحامين اليمين القانونية أمام محكمة التمييز في محاكم دبي عبر الاتصال المرئي، وذلك لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، تنفيذاً للائحة قيد المحامين في إمارة دبي.

وحضر أداء اليمين القاضي المستشار زهير البسيوني، والقاضي أحمد عامر، والقاضي سعد زويل، والقاضي عمر يونس، والقاضي الدكتور بطي الشامسي، والقاضي محمد النعناعي، والقاضي أحمد النجار.

وأوضح القضاة للمحامين غايات حلف اليمين لدى محاكم دبي والمتضمن التزام المحامي أن يؤدي عمله كما تقتضيه التشريعات السارية في إمارة دبي، وأن يدافع عن حقوق موكله بكل أمانة وإخلاص، وأن يحافظ على آداب مهنة المحاماة وتقاليدها، وذلك كأحد المتطلبات المعتمدة لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لمزاولة مهنة المحاماة، وتقديم مختلف الخدمات القانونية بالإمارة.

وحثوا المحامين على ضرورة الالتزام بالقانون والحرص على دقة تنفيذ ما جاء فيه تحقيقاً للمصلحة العامة، مع ضرورة إنجاز الأعمال بالسرعة والدقة من أجل التيسير على الناس، وتحقيق الأهداف التي صدر القانون من أجلها.

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