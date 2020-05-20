منصة مدعمة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة «كورونا»

المصدر: (أبوظبي - وام)

كشفت «جي 42 للرعاية الصحية»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، أمس، عن إطلاق «منصة جي 42 للرعاية الصحية» المدعمة بالذكاء الاصطناعي - «G42 Health AI Platform»، لدعم الجهود العالمية الرامية للتصدي لفيروس «كوفيد 19».

وتقدم المنصة السحابية المدعمة بالذكاء الاصطناعي مجموعة من الحلول التقنية للباحثين والمؤسسات الطبية والمعاهد العلمية حول العالم وتسهم في تسريع رصد فيروس «كوفيد 19» بين المصابين المحتملين، إضافة إلى المساهمة في تسريع اكتشاف دواء شامل لعلاج المرض.

وبدأت «منصة جي 42 للرعاية الصحية المدعمة بالذكاء الاصطناعي» بتقديم خدماتها عبر «جي 42 كلاود» اعتباراً من 19 مايو الحالي، وتقدم الأدوات التالية لمستخدميها: خدمة تحليل جينوم الفيروس لتسريع تحديد جينوم الفيروس وتوفير الرؤى حول تطوره وخصائصه الوبائية.

وقال بينج شياو، الرئيس التنفيذي للمجموعة: نظراً للدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في التصدي لوباء «كورونا»، نأمل من خلال منصة جي 42 للرعاية المدعمة بالذكاء الاصطناعي الإسهام في دعم مجتمع البحوث وتسريع التوصل إلى حلول سبّاقة قادرة على المساهمة بكفاءة في الحد من تفشي هذا الوباء.

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