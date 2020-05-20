شرطة دبي: منظومة ذكية لضبط مخالفي الإجراءاتالاحترازية

أكد اللواء عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، أن شرطة دبي لديها منظومة كاملة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا»، والتي حددت غرامة 3 آلاف درهم لعدم ارتداء الكمامة و10 آلاف درهم لإقامة التجمعات، و5 آلاف درهم للمشاركة في التجمعات.

وقال اللواء الغيثي لـ «البيان»، إنه تم تفعيل منظومة الذكاء الاصطناعي في عمليات ضبط المخالفين لتغطية كافة مناطق الإمارة، إذ إنه من غير المعقول وضع دورية على كل شارع، لافتاً إلى أن الرصد يتم عن طريق الكاميرات والدوريات الراجلة والخيالة والدوريات المرورية ودوريات المراكز وأجهزة الرادار ومركز الاتصال وغيرها.

ونوّه اللواء الغيثي بأن شرطة دبي ستقوم بمخالفة غير الملتزمين دون أي تراخٍ خاصة بعد التنبيه على أفراد المجتمع عبر الرسائل التحذيرية ونشر كافة القوانين في وسائل الإعلام وغيرها ليتمكن الجميع من معرفتها.

وأفاد اللواء الغيثي بأنه يمكن لأفراد الجمهور الإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة من قبل الآخرين على الرقم 901، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات بكل حزم خاصة مع الفئات غير المبالية بالتعليمات، والتي تصب في النهاية في الحفاظ على سلامتهم، داعياً الجميع إلى الالتزام.

وأشار اللواء الغيثي إلى أن شرطة دبي نسقت مع المراكز التجارية والجمعيات التعاونية وأماكن التسوق، بضرورة توفير أجهزة قياس حرارة في مدخل المركز، وتوفير الكمامات والقفازات وملاحظة عدم ارتفاع حرارة الجسم للمتسوقين، ووضع علامات على الأرض لتحقيق التباعد، إضافة إلى مراقبة السيارات على الطرقات للتأكد من ارتداء الكمامات، وألا يزيد عدد الركاب على 3 ما عدا الأسر والالتزام بالعدد المسموح.

وحول آلية دفع المخالفات أفاد اللواء الغيثي بأنه سيتم تحرير مخالفة وحجز بطاقة الهوية لحين دفع المخالفات ولن يكون هناك أي تهاون.

وشدد اللواء الغيثي على أهمية تقيد كل المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها، لافتاً إلى أن مدة التسوق يجب ألا تتخطى الساعتين، للحد من ازدحام المتسوقين، والحفاظ على بقاء نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية.

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