البواردي يطلق منصات التواصل الاجتماعي لـ«الدفاع»

المصدر: (أبوظبي - وام)

قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، باعتماد وإطلاق منصات التواصل الاجتماعي لوزارة الدفاع وتحديث الموقع الرسمي للوزارة، وذلك ضمن إطار خططها الاستراتيجية في سياسة الاتصال الدفاعي، كما حضر - عبر الاتصال المرئي - كل من اللواء ركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية، واللواء ركن طيار إسحاق صالح البلوشي الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة.

وأكد معاليه في كلمته التي وجهها بهذه المناسبة، أهمية إطلاق منصات للتواصل الاجتماعي لوزارة الدفاع لتواكب من خلالها أهم الأحداث والمواضيع العالمية، وتعزز صورتها محلياً وإقليمياً وعالمياً، مع الحرص على تقديم المحتوى الهادف.

كما شدد معاليه على ضرورة أن يسهم موقع وزارة الدفاع في عملية البحث عن المعلومات والمواضيع المهمة لكافة المتلقين، وخصوصاً الباحثين الأكاديميين لدعم الأبحاث العلمية.

وفي الختام، شكر معاليه كل من أسهم في تأسيس منصات وموقع وزارة الدفاع، وقدر كافة الجهود المبذولة وتمنى للجميع مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة وطننا الغالي.

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