"طرق دبي" تعلن مواعيد تقديم خدمات النقل الجماعي ومراكز إسعاد المتعاملين

المصدر: دبي-البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تعديل مواعيد تقديم خدمة وسائل النقل الجماعي التي تشمل مترو وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة والتنقل المشترك، إلى جانب مراكز اسعاد المتعاملين ومزودي الخدمة، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، وذلك تماشياً مع ساعات التعقيم الوطني التي تبدأ من الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم، وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية، وأهمها التباعد الجسدي في وسائل النقل والمحطات، وعند مداخل المحطات والمراكز، وإلزام الركاب والمتعاملين بارتداء الكمامات، لضمان أعلى مستويات الحماية لهم وللموظفين ومشغلي وسائل النقل.

وأوضحت الهيئة أن ساعات عمل مترو دبي بخطية الأحمر والأخضر، تبدأ من الساعة 7:00 صباحاً، حتى الساعة 9:00 مساء، على أن تكون آخر رحلة على الخط الأحمر من محطة الراشدية إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة الساعة 7:54 مساءً، ومن محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة الراشدية الساعة 7:53 مساءً، وستكون آخر رحلة على الخط الأخضر من محطة الخور إلى محطة مترو الاتصالات الساعة 8:21 مساءً، ومن محطة مترو الاتصالات إلى محطة الخور الساعة 8:20 مساءً، وستقوم الهيئة بتشغيل 54 قطاراً على الخط الأحمر و17 قطاراً على الخط الأخضر خلال ساعات الذروة، تخدم 46 محطة، وسيكون زمن التقاطر بين الرحلات خلال ساعات الذروة، دقيقتين و38 ثانية على الخط الأحمر، وخمس دقائق على الخط الأخضر.

وتبدأ ساعات عمل ترام دبي من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 مساءً، وستقوم الهيئة بتشغيل ستة قطارات ترام، تخدم 11 محطة، بزمن تقاطر ثمان دقائق بين الرحلات.

أما بالنسبة لخدمة حافلات المواصلات العامة داخل المدينة، فسيتم تشغيل 902 حافلة، تبدأ في تقديم خدماتها الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً، وستعمل الحافلات على 142 خطاً، وسيتم خلال ساعات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، تقديم 74 حافلة، تعمل على 13 خطاً هي: 8 و10 و12 و13A و17 و24 وC01 وC07 وF18 وF21 وF34 وF43 وX23، وتخدم هذه الخطوط 19 مستشفى حكومي وخاص.

وسيتم تشغيل سبعة خطوط لخدمة وسائل النقل البحري، من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 7:00 مساءً، مع استمرار إيقاف الخطوط السياحية وخطوط قناة دبي المائية، والخط الذي يربط بين محطة الغبيبة في دبي ومحطة مربى الأحياء المائية في الشارقة.

وتقدم مركبات الأجرة في دبي البالغ عددها 10936 مركبة، ومركبات الليموزين البالغ عددها 7000مركبة، خدماتها بصورتها الاعتيادية من الساعة 6:00 صباحاً، حتى الساعة 8:00 مساءً، فيما سيتم تشغيل 2000 مركبة أجرة خلال ساعات التعقيم الوطني، ويمكن للمتعاملين الحصول عليها عبر تطبيقي كريم وأوبر، أما بالنسبة لخدمة مركبات التنقل المشترك (U drive، و Ekar)، فتعمل من الساعة 6:00 صباحاً، حتى الساعة 8:00 مساءً.

أما بالنسبة لمراكز اسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمة، ستقدم مراكز اسعاد المتعاملين في أم رمول وديرة والبرشاء، وكذلك 20 مركزاً من مراكز مزودي الخدمة، خدماتها للمتعاملين، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً، وستكون هذه المراكز مغلقة خلال إجازة عيد الفطر.

وأكدت الهيئة اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الركاب والمتعاملين والموظفين والسائقين، حيث تم وضع منظومة متكاملة لتطهير وتعقيم المرافق وجميع القطارات والحافلات والمركبات والمحطات والمراكز بصورة يومية، إلى جانب تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتوفير بيئة آمنة وسليمة لجميع الركاب والعاملين.

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