بشرى سارة.. 43% حالات الشفاء من «كورونا» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت نسبة حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى 43 % من حالات الإصابة بعد تسجيل 1214 حالة شفاء أمس لتصبح 10791 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 873 إصابة لتصبح الإصابات 25063 حالة.

وتفصيلاً فقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 1,214 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 10791.

وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 38,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

فحوصات

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 873 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 25,063 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 227 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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