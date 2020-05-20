توحيد جهود خدمات علاج مرضى الفيروس التاجي عن بُعد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت مبادلة للرعاية الصحية، عن توحيد جهودها مع مركز أبوظبي للصحة العامة، لتفعيل برنامج مشترك يستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد عبر تطبيق «منصة الرعاية الصحية عن بُعد» التي أطلقتها دائرة الصحة - أبوظبي مؤخراً بالتعاون مع شركة «إنجازات» لنظم البيانات، والذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الصحية عن بُعد بشكل آمن وسلس.

وتأتي هذه الخطوة التي أطلقتها مبادلة للرعاية الصحية الشهر الماضي تماشياً مع توجيهات دائرة الصحة ـ أبوظبي وجهودها الحثيثة للتصدي لفيروس كورونا التاجي المستجد «كوفيد 19» وتهدف إلى توفير حلول رعاية مستدامة تسهم في تلبية احتياجات المرضى الذين لا يعانون من حالات صحية حرجة أو مضاعفات خطيرة، ما يضمن لهم الحصول على توجيهات وخدمات واستشارات طبية وهم في منازلهم.

وقد تم تسجيل أكثر من 1500 مريض ضمن برنامج الرعاية عن بعد، مع وضع خطط لرفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 2000 مريض خلال الأسابيع القادمة.

حماية المجتمع

وأشار الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي بالإنابة، إلى أن الشراكة الجديدة مع مبادلة للرعاية الصحية تعزز الجهود المبذولة لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان حصول جميع المرضى على خدمات الرعاية اللازمة بما يتماشى مع التوجيهات الوطنية بالحفاظ على التباعد الجسدي للحد من فيروس «كوفيد 19»، لافتاً إلى أن الدائرة ستواصل تعاونها مع جميع شرائح المجتمع وتسخير كافة الموارد والخبرات لإيجاد حلول مبتكرة تساهم في تعزيز الاستجابة الوطنية لجائحة فيروس كورونا.

خطوة استباقية

وأوضحت الدكتورة شرينة المزروعي، مدير إدارة تعزيز الصحة في مركز أبوظبي للصحة العامة: إن هذه المبادرة التي تم إطلاقها بالشراكة مع «مبادلة للرعاية الصحية» تمثل خطوة استباقية في إطار استراتيجية مستدامة طويلة الأجل تستهدف ضمان تمتعنا بالقدرة والطاقة الاستيعابية الكافية التي تمكننا من تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي قد يحتاجها سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين، وذلك بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ومتابعتها المستمرة للمستجدات في ظل انتشار فيروس «كوفيد 19».

وبدوره أشار حسن جاسم النويس، نائب رئيس أول مبادلة للرعاية الصحية إلى أن البرنامج الجديد يسخر الخبرة والموارد الكبيرة التي تتمتع بها المرافق المتخصصة ضمن شبكة مبادلة للرعاية الصحية والتي توحد جهودها لضمان حصول جميع المرضى على خدمات علاجية شخصية ذات جودة عالية بما يتوافق مع أعلى معايير الرعاية الصحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز