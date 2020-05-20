«تحقيق أمنية» تطلق «يداً بيد لتجاوز كورونا»

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

أطلقت مؤسسة «تحقيق أمنية» حملة «يداً بيد لتجاوز كورونا» لجمع تبرعات تحقيقاً لأمنية إحدى فتياتها المرضى من المصابين بأمراض مُستعصية.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نفتخر بأبناء الإمارات الحافلة قلوبهم بالمحبة والخير والعطاء، وهذا ما بدا واضحاً للعيان في أمنية إحدى طفلاتنا التي تبلغ من العمر 17 عاماً وتُعاني مرض السكري الدرجة الأولى، ورغبتها الشديدة والمُتميزة في مدّ العون للأطفال المُحتاجين ومُساعدتهم على تجاوز أزمة كورونا».

مُضيفاً: «تغمرنا أيام شهر رمضان بالبركة والخير والعطاء، وعلى الرغم من التباعد الاجتماعي الذي تشهده كافة أرجاء العالم بسبب جائحة كورونا، غير أن القلوب المليئة بالمحبة لا تزال تمنح الكثير لترسم ابتسامة أمل وسعادة على وجوه المرضى، وكلنا أمل أن نتمكّن عبر هذه الحملة من مُشاهدة فرحة الأطفال المُحتاجين، وأن نكون لهم السند الداعم خلال هذه الفترة العصيبة على الجميع».

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