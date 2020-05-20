صرف 319 مليون درهم معاشات للمتقاعدين اليوم

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري ستصرف اليوم الأربعاء.

وأوضحت أن قيمة المعاشات المصروفة لهذا الشهر تبلغ 319 مليوناً و805 آلاف و148 درهماً، مقارنة بنحو 308 ملايين و815 ألفاً و20 درهماً في مايو من العام الماضي، بزيادة قدرها 11 مليون درهم.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من الصرف يبلغ 16 ألفاً و506 متقاعدين و7318 مستحقاً، مقارنة بنحو 16 ألفاً و103 متقاعدين و7071 مستحقاً في مايو من العام الماضي.

وستصرف الهيئة معاشات المتقاعدين والمستحقين المدنيين والعسكريين الذين تدير ملفاتهم عن وزارة المالية، حيث تبلغ قيمة معاشاتهم 260 مليوناً و728 ألفاً و38 درهماً، نصيب المتقاعدين والمستحقين المدنيين منها 44 مليوناً و310 آلاف و578 درهماً، ونصيب المتقاعدين والمستحقين العسكريين منها 216 مليوناً و417 ألفاً و460 درهماً، وبلغ عدد المدنيين المستفيدين من الصرف 5940 متقاعداً ومستحقاً، بينما يبلغ عدد العسكريين المستفيدين 11 ألفاً و435 متقاعداً ومستحقاً.

وتقدمت الهيئة بخالص التهاني إلى الإمارات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

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