«كهرباء دبي» تبحث وسنغافورة التعاون في الطاقة النظيفة

المصدر: (دبي - البيان)

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مع كمال آر فاسواني، سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولو بيت تشين، القنصل العام لجمهورية سنغافورة في دبي والمناطق الشمالية، عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية وخاصة في مجالات الطاقة النظيفة.

وأوضح معالي الطاير أنه في إطار جهود حكومة دبي الرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من فيروس كورونا المستجد، اتخذت هيئة كهرباء ومياه دبي جملة من التدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، إضافة إلى استمرار خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وأسهمت البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها هيئة كهرباء ومياه دبي والبرامج التدريبية التي اجتازها الموظفون على مدى السنوات الماضية لاستخدام الأدوات والوسائط التقنية، في تمكين الهيئة من اعتماد منظومة العمل عن بعد بنسبة 100% للموظفين ممن لا تتطلب طبيعة عملهم الوجود في محطات الإنتاج، ولدى الهيئة أكثر من 6000 موظف يعملون عن بعد حالياً.

وأكد معالي الطاير أنه لدى الهيئة اليوم قدرة إنتاجية تبلغ 11700 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه يومياً، حيث تعمل الهيئة على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

ومن جهته، أبدى كمال آر فاسواني اهتمامه بالتعاون مع الهيئة في مشروعاتها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه.

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