72 ألف مشرف صحي في المؤسسات الغذائية بدبي

المصدر: دبي - البيان

أكدت جهينة آل علي مدير قسم التصاريح والتغذية التطبيقية بالإنابة في بلدية دبي، أن البلدية تتأكد من تطبيق معايير السلامة الغذائية من خلال التفتيش، حيث التشغيل الآمن والسليم والصحي لأي منشأة غذائية هو الهدف.

وبينت أن البلدية بادرت منذ العام 2010 بتطبيق برنامج المشرف الصحي بجميع المؤسسات الغذائية بالإمارة كأحد أفضل الممارسات العالمية وكانت سباقة في هذا المجال على مستوى المنطقة والإقليم، فبلغ عدد المشرفين الصحيين في المؤسسات الغذائية بالإمارة 72108 والذين يخضعون لدورات تدريبية متخصصة على مستويات 3 وفقاً لأنشطة المؤسسات الغذائية وتصنيفاتها «عالية، متوسطة، منخفضة الخطورة» ويمنح على إثرها شهادة بعد اجتياز الاختبار بنجاح لممارسة دوره ومسؤولياته.

وأكدت إلزام جميع المؤسسات الغذائية، بترخيص المشرف الصحي المسؤول والحاصل على التدريب المناسب والمجاز في سلامة الغذاء، ويدير «الشخص المسؤول» ممارسات سلامة الغذاء بفاعلية في مؤسسته ويكون مسؤولاً أمام صاحب العمل والحكومة عن اتباع كافة الموظفين والمتعاملين بالأغذية للسياسات والإجراءات المعمول بها لضمان سلامة الغذاء.

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