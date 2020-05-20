تعاونية الاتحاد تطلق «التسوق من المركبة»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت تعاونية الاتحاد «أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة»، خدمة التسوق من المركبة في فرع مردف باتحاد مول، حيث تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، ويأتي ذلك في إطار تقديم أفكار تسوق استثنائية تتوافق مع التطورات الحالية بسبب جائحة «كورونا»، وبما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتعقيباً على ذلك، قال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «بناءً على التطورات السريعة والحالية التي يشهدها العالم وسوق تجارة التجزئة ارتأت التعاونية تطبيق هذه الفكرة الاستثنائية والجديدة والتي تسهم في رفع خيارات طرق التسوق أمام أفراد المجتمع وزبائن التعاونية، حيث توفر التعاونية خدمة التسوق التقليدي في صالات العرض، وخدمة مرافقة الزبائن والتسوق الإلكتروني، إلى جانب التسوق من المركبة في فرع مردف، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة توفر أكثر من 130 منتجاً أساسياً غذائياً وغير غذائي».

وعن آلية التسوق، أوضح الفلاسي: «يدخل المتسوق بسيارته الخاصة إلى طريق مخصصة في مواقف اتحاد مول وتتم خدمته عبر مقدمي الخدمة دون الحاجة إلى مغادرة سيارته، وبعدها يتم دفع قيمة المنتجات بمختلف الطرق سواءً نقداً أو عبر بطاقات الدفع الإلكترونية أو بطاقة الأفضل قبل المغادرة، مشيراً إلى أن خدمة التسوق من السيارة تقبل إضافة المشتريات في برنامج الولاء تميز بالإضافة إلى إضافة رقم المساهم على المشتريات وتعمل الخدمة حسب ساعات العمل في فرع مردف».

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