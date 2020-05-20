بوابات تعقيم بالمواقع الحيوية في «كهرباء الشارقة»

المصدر: (الشارقة ـ عصام الدين عوض)

نفذت هيئة كهرباء ومياه الشارقة تركيب بوابات وممرات تعقيم ذاتي للموظفين في المحطات والمواقع الحيوية للعمل على تعقيم ملابس الموظفين قبل وبعد ساعات العمل الرسمية وقبل الرجوع للمنزل، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم، حيث تولي الهيئة سلامة وصحة الموظفين أولوية خاصة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة أنجزت بالتعاون مع شركة الفطيم إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال التعقيم وصناعة المعدات والجهات المختصة تصميم وتركيب بوابات وممرات تعقيم الموظفين العاملين بمحطات الإنتاج حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على توفير كافة أدوات الوقاية والحماية الشخصية للموظفين في كافة المواقع بما يضمن سلامتهم وكذلك توفر نشرات توعوية للموظفين والمتعاملين بالإجراءات الوقائية اللازم إتباعها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالمواقع.

ومبيناً أنه تم استبدال أكثر من 80 جهاز بصمة يدوية بأجهزة حديثة تعمل بنظام بصمة الوجه عن بعد بسرعة فائقة لا تتجاوز ثانية، إضافة إلى توفير المعقمات الوقائية في مواقع العمل الداخلية والخارجية ومتابعة برنامج الوقاية في كافة مواقع العمل.

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