24 مدرسة سياقة في الشارقة تستعد للعودة للعمل

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد المقدم خالد محمد الكي، مدير مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن 24 مدرسة لتدريب السائقين مستعدة لتقديم التدريبات للسائقين الجدد بعد فتح أبوابها عقب عطلة العيد مباشرة، إضافة إلى معهد الشارقة للسياقة، كما تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الإجراءات بتلك المدارس، وستعطى الأولوية في عملية التدريب والفحص للملفات السابقة وخط الدفاع الأول في المرحلة الأولى، وبين أنه تم تحديد الطاقة الاستيعابية والتشغيلية بنسبة 30% سواءً للموظفين العاملين في الإدارة أو معاهد التدريب ومدارس تعليم القيادة على حدٍ سواء، كما أنه لن يسمح باستئناف العمل للمدربين والمدربات الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، أو الحوامل ومن لديهم أمراض مزمنة.

وقال: إن القيادة العامة لشرطة الشارقة تضع سلامة المتعاملين وأفراد المجتمع في مقدمة أولوياتها، ووضعت بعض الاشتراطات الخاصة بالوقاية للمتعاملين الراغبين في استخراج رخصة القيادة، ومنها خضوعهم لأجهزة التعقيم والرصد الحراري المتوافرة بالمراكز، واستخدام وسائل الحماية الخاصة كتعقيم الأيدي بصورة دورية، وارتداء الكمامات، والقفازات، والتباعد عن الآخرين بمسافة كافية داخل صالة الانتظار وأماكن دفع الرسوم.

وبين الكي أن من ضمن الاشتراطات التي يجب توافرها بعد افتتاح المدارس توفير الملصقات الأرضية ‏للالتزام بالتباعد الاجتماعي للموظفين والمتعاملين بما لا يقل عن مترين ووضع الملصقات التوجيهية وتوزيع كتيب الإرشادات واستمرار إغلاق أماكن التجمع، إضافة إلى تقليص أعداد المفحوصين إلى متدرب واحد فقط والتعقيم المستمر بعد كل عملية فحص أو تدريب.

وأضاف: إنه تقديراً للجهود التي يبذلها العاملون في خط الدفاع الأول من الكوادر الطبية والصحية، أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة باقة من الخدمات الموجهة للكادر الطبي والموظفين العاملين بالحقل الصحي بإمارة الشارقة، حيث سيتم إعطاؤهم الأولوية في عملية التدريب وفتح الملفات.

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