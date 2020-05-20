حسن الحبسي النائب العام لإمارة رأس الخيمة لـ«البيان»: 10 آلاف خدمة إلكترونية مقدمة للمتعاملين منذ بداية انتشار «كورونا»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أكد المستشار حسن محيمد الحبسي، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، لـ«البيان» أن العمل في النيابة العامة في رأس الخيمة في مرحلة «كورونا» يتشابه إلى حد كبير مع ما قبلها، لأننا في دائرة النيابة العامة نجحنا في ابتكار منظومة خدمات إلكترونية شاملة، وهي تغطي كل احتياجات المتعاملين بنسبة 100%، ونعتمد عليها منذ سنوات، والعمل مستمر بالخدمات الإلكترونية خلال الظروف الحالية.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل وفق رؤية مستقبلية شاملة، حيث تم تجهيز مبنى النيابة العامة قبل ما يزيد على سنتين بأنظمة تقنية تضمن استمرار الأعمال دون توقف، وساهم هذا الأمر في استمرار تقديم الخدمات التي تقدمها النيابة العامة للمتعاملين، لذا يمكنني القول بأن الفارق الجوهري بين المرحلتين يتمثل في الاعتماد الكلي على الوسائل التقنية في ممارسة أعمال النيابة، سواء تلك المتعلقة بالأعمال القضائية أو الإدارية.

ويزاول أعضاء النيابة اختصاصاتهم باستعمال منظومة تدار بتقنية الاتصال عن بعد، فالتحقيق يتم دون حاجة لحضور المتهم أو الشاكي أو الشهود إلى مقر النيابة العامة، كما يحضر أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكمة في الدوائر الجزائية وهم في مكاتبهم بالاستعانة بذات التقنية.

وأكد المستشار حسن محيمد الحبسي أن التحول الإلكتروني في النيابة العامة يتسم بالشمولية، وسيكون هناك تقييم للنتائج المحققة، مبيناً أن النيابة العامة في رأس الخيمة تعتبر أول دائرة محلية ترفع جميع خدماتها على المنصة الإلكترونية للإمارة، كما حصلت الدائرة على المركز الأول في فئة الحكومة الذكية عند طرحها للمنافسة أول مرة ضمن فئات برنامج الشيخ صقر للتميز المؤسسي، وقد زار الموقع الإلكتروني خلال الربع الأول من السنة الجارية ما يزيد على مليون و250 ألف زائر بما يعكس ثقة المتعاملين بالخدمات التي نقدمها على موقع الدائرة الإلكتروني، وما زلنا نطمح للمزيد.

دليل

وأشار النائب العام لإمارة رأس الخيمة إلى تحويل جميع الخدمات المدرجة بدليل خدمات المتعاملين بالنيابة العامة إلى إلكترونية، وبين أن لدى النيابة 86 خدمة إلكترونية متاحة على موقعها الإلكتروني www.rakpp.rak.ae، وبوابة حكومة رأس الخيمة www.rak.ae، ومنذ بداية انتشار وباء «كورونا»، قدمت النيابة أكثر من 10 آلاف خدمة إلكترونية للمتعاملين، ويستفيد من خدماتنا كافة فئات المتعاملين من المحامين ومندوبيهم أو أطراف القضايا كالمتهمين والشاكين والكفلاء وغيرهم.

ومنذ بداية الظروف الراهنة بلغ عدد القضايا التي تم إبلاغ النيابة العامة عنها عن بُعد عبر منصة التكامل الرقمي 793 قضية، وكانت إجراءات النيابة العامة فيها ما يقارب 1000 جلسة تحقيق عن بُعد وبلغ عدد ساعات التحقيق فيها 583 ساعة.

وأكد الحبسي أن نيابة رأس الخيمة أول نيابة على مستوى الدولة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، اعتمدت تطبيق تدبير المراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني لبعض المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم متى استوفت الشروط القانونية الواردة في القانون، وساهم هذا التدبير في تخفيف العبء على المؤسسة العقابية والحد من انتشار الوباء، ومواكبة التطورات المستقبلية، من أجل إعادة دمج المحكومين في المجتمع، والحد من حالات العودة للجريمة.

وأوضح المستشار حسن محيمد الحبسي أن النيابة أطلقت مبادرة التحقيق عن بُعد مع نزلاء المؤسسة العقابية دون حاجة لإحضارهم لمقر النيابة.

51 %

أكد النائب العام لإمارة رأس الخيمة أن المرأة تؤدي دوراً كبيراً ومهماً في المهام الوظيفية بالنيابة العامة، فهي تشغل الكثير من المناصب القضائية والإدارية القيادية في دائرة النيابة العامة، وإجمالاً فإن نسبة عمل المرأة في النيابة العامة تصل إلى 51.2% مقارنة بالرجال، ولدينا مجلس المزن النسائي الذي يقيم العديد من الفعاليات ويقدم المبادرات المفيدة للمرأة العاملة بالدائرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز