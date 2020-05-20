مبتعثون إماراتيون يستعرضون إنجازاتهم العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

استعرض المشاركون في ندوة «رحلة في 4 مدن» ضمن مبادرة «أطروحة في 3 دقائق» عن بعد، والتي يقدمها مجلس الطلبة المبتعثين في شرطة دبي بالتعاون مع المجلس العالمي لشباب الإمارات في المملكة المتحدة وإدارة البعثات والاستقطاب، أبرز النماذج المشرفة لمبتعثين شباب تمكنوا من تحقيق إنجازات عالمية في مجالات تخصصية نادرة.

وقال النقيب الدكتور عبدالله الشيخ رئيس مجلس الطلبة المبتعثين في شرطة دبي مقدم الندوة إن فكرة «أطروحة في 3 دقائق» انطلقت في جامعة كوينزلاند بالمملكة المتحدة للاحتفال بالأبحاث المثيرة التي قدمها الطلاب حيث تتيح للمبتعثين تقديم بحوثهم في مدة لا تتعدى 180 ثانية، ويتم تقديمها بطريقة جذابة لجمهور ليس لديه خلفية في مجال البحث، ما يساعد على تطوير مهارات العرض التقديمي والتواصل الأكاديمي ويدعم تطوير قدرة الطلاب الباحثين على شرح عملهم بفعالية.

واستضافت الندوة الدكتورة رفيعة غباش، إحدى القيادات النسائية العربية التي تمكنت من تحقيق إنجازات رفيعة المستوى في غضون فترة قياسية، توجتها بأهم إنجاز ثقافي مجتمعي حين أسست أول متحف للمرأة على مستوى العالم العربي عام 2012، وكانت أول طبيبة نفسية إماراتية، وأول من حصل على درجة أستاذ «بروفسور» في الطب النفسي، وكانت المرأة الأولى التي شغلت منصب رئيس جامعة إقليمية، حيث تولت رئاسة جامعة الخليج العربي بالبحرين من عام 2001 إلى 2009.

وحصلت الدكتورة رفيعة على الدكتوراه من جامعة لندن عام 1992 في تخصص الطب النفسي، وكانت أطروحتها في وبائيات الأمراض النفسية.

وشارك في الندوة أيضاً الملازم الأول المهندس محمد النعيمي، خبير آثار الأسلحة والآلات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، والحاصل على درجة الماجستير في تخصص هندسة الميكاترونيكس والأتمتة من جامعة ستراثكلايد – أسكتلندا، واستعرض في 3 دقائق الأبحاث التي يقوم بها في مجال تخصصه.

كما شاركت فاطمة الملا، طالبة دكتوراه في مجال الهندسة البيوكيميائية وقيادة المصانع ومساعد تدريس في جامعة كلية لندن، قائلة: أنجزت من خلال بحثي تطوير لقاح معين بنسبة نقاوة عالية وأعمل مع فريق من الخبراء في لندن على تطوير مفاعل حيوي.

وشهدت الندوة مشاركة حسين الهاشمي، مصمم أول في النماذج الجيولوجية في شركة أدنوك البرية، وطالب الدكتوراه في هندسة جيولوجيا البترول في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، والحاصل على الماجستير في تقييم وإدارة خزانات البترول من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة، منوهاً إلى أن طموحه أن يكون متخصصاً في دراسة الصدوع وتوصيف الكسور في خزانات البترول الكربونية في حقول دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي.

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