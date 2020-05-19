عادل سعيد سجواني أخصائي طب الاسرة :أجهزة التكييف لا تنقل كورونا

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أكد الدكتور عادل سعيد سجواني أخصائي طب الاسرة خلال جلسة "أمان المباني والمساكن" التي نظمتها وزارة تطوير البنية التحتية، أن أجهزة التكييف والتبريد لا تنقل فيروس كورونا المستجد، سواء على مستويي المباني أو الطائرات، وان احتمالية ذلك تكاد تكون معدومة، وأن معدلات الاصابة عن طريق الهواء غير مثبتة علميا.

وأوضح أنه لا توجد معلومات علمية دقيقة تؤكد ذلك لافتا إلى ان ما يقال وينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليس صحيحا بالمرة، وأن الفيروس ينتقل فقط عبر الرذاذ الملوث بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مضيفا أن وجود عينة خاملة من الفيروس في الهواء لا يعني أننا معرضون بالاصابة به، ومن ثم فإن انتقال فيروس كورونا عبر الهواء شيء نادر وصعب الحدوث.

ودحض سجواني الاشاعات التي تؤكد انتقال الفيروس عبر أجهزة التكييف مؤكدا أنه لو افترضنا جدلا حدوث ذلك، لكان من الوارد إصابة الكثيرين بفيروس كورونا المستجد، وهذا لم يحدث، مشيرا في الوقت ذاته أن أجهزة تكييف الطائرات لا تنقل العدوى والفيروس، وهذا امر ضعيف الحدوث جدا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز