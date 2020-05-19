عبدالرحمن العويس : ترخيص علاجات كورونا يصدر في يوم واحد

المصدر: أبوظبي-البيان

قال معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: ان الوزارة شرعت في ظل الظروف الحالية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تكثيف وتسريع جميع المتطلبات الخاصة باصدار تراخيص العقاقير العلاجية لمكافحة مرض "كورونا"، بحيث أصبح الزمن المستغرق يصل إلى يوم واحد فقط، موضحاً في الوقت نفسه بأ الوزارة تقوم بترخيص هذه العقاقير، بعد استيفائها كافة المتطلبات والاشتراطات الصحة والسلامة الازمة.

ونوه بأن الوزارة أقرت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات التطويرية التي ساهمت في خفض مدة تراخيص العقاقير والادوية من عامين إلى 6 أشهر، لافتاً بأن الوزارة تمتلك بنية تكنولوجية قوية.

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