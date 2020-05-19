إجراءات احترازية لإعادة فتح الحدائق والساحات العامة في دبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

حددت بلدية دبي الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح الحدائق والساحات العامة، واشترطت أنه يجب إغلاق 50% من مساحة مواقف الحديقة، ويسمح بحد أقصى 10 أشخاص لكل مجموعة من أفراد العائلة الواحدة أو فريق التدريب، بشرط أن يكونوا خاضعين للفحص الحراري على المدخل، ويسمح للزوار بالعودة إلى دخول الحديقة شريطة خضوعهم للفحص الحراري كل مرة، ولا يسمح بتشغيل الألعاب والأنشطة والعروض الترفيهية.

وأشارت بلدية دبي في تعميم أصدرته بهذا الشأن إلى أنه يجب إغلاق كل وسائل الترفيه والتسلية وذات الجاذبية السياحية ويستثنى منها الأنشطة الشخصية، شرط اتباع الإجراءات الاحترازية لكل منها، ويجب وضع القواعد العامة في المناطق المرئية للجمهور، بما في ذلك المدخل وغيرها من الأماكن العامة، إضافة إلى وضع الإرشادات اللازمة لتطبيق الحفاظ على نسبة الإشغال في جميع المواقع وردهة المطاعم وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي «2 متر».

ويتم التواصل مع العامة عبر الوسائل المرئية والمسموعة الإلكترونية المتاحة للتعريف والتوجيه بالإجراءات الاحترازية لضمان الالتزام، ويجب على جميع الموظفين المتواجدين الالتزام بفحص الحرارة وارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي 2 متر أينما تواجدوا حسب تعليمات البلدية، كذلك زيادة دورية التنظيف والتطهير لكل مناطق الحديقة قبل وأثناء ساعات العمل، والتركيز على المداخل ودورات المياه بعد كل استخدام ومضامير المشي، وتوفير المعقمات في أماكن متفرقة في الحديقة، ولا يسمح بتشغيل صنابير المياه ومعدات التمرين الرياضية ومبردات المياه.

ويجب قياس درجة حرارة الموظفين ومرتادي الحدائق قبل الدخول، ويتوجب على جميع الزوار ارتداء الكمامات الصحية بكل الأوقات، إلى جانب تحديد مواقع العزل بالحديقة للاستخدام في الحالات الطارئة.

كما يجب تعقيم وتطهير كافة المعدات المؤجرة بعد كل استخدام، وتطهير جميع أنواع المقاعد في الحديقة، وتشجيع الدفع عبر القنوات الذكية، ويسمح بإدخال المشروبات والأطعمة على أن تلتزم المطاعم والمقاهي ومنصات الغذاء بالاشتراطات الواجب ابتاعها في المؤسسات الغذائية.

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