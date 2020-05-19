أحمد بن محمد: وجهنا القائمين على إعلام دبي بإعداد رؤى جديدة تواكب المرحلة المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام أن قطاع الإعلام شريك استراتيجي في مسيرة دولتنا التنموية ولعب دورا فاعلا في دعم مختلف الجهود الحكومية والمجتمعية لمكافحة جائحة كورونا العالمية.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر إنه: "وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوضع استراتيجيات جديدة لمرحلة ما بعد كوفيد19 وجهنا اليوم القائمين على إعلام دبي بإعداد رؤى وتصورات جديدة تواكب المرحلة المقبلة. نشيد بالأداء المهني لمختلف مؤسساتنا الإعلامية ونتطلع لمزيد من التميز والتطوير في المرحلة المقبلة".

وأشار سموه إلى أن قطاع الإعلام شريك استراتيجي في مسيرة الإمارات التنموية ولعب دورا فاعلا في دعم مختلف الجهود الحكومية والمجتمعية لمكافحة جائحة كورونا العالمية. هذه الأزمة فرضت قواعد ومعايير جديدة في مختلف القطاعات وعلينا أن نكون مستعدين لإعادة صياغة المشهد الاعلامي في مرحلة ما بعد كوفيد19.

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